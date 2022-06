Incidente a Majano, auto esce di strada: ferita una ragazza

L’incidente questa sera a Majano.

Incidente questa sera a Majano, all’incrocio tra via Osoppo con via Julia. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada andando a sbattere contro il guard rail e un palo della segnaletica.

Ferita lievemente la ragazza alla guida, che è stata soccorsa dai sanitari intervenuti con l’ambulanza. Presenti anche i vigili del fuoco di San Daniele che si sono occupati della messa in sicurezza della zona dell’incidente e del veicolo. Sul posto anche i carabinieri di Feletto Umberto per i rilievi.

Foto Luigino Venchiarutti

