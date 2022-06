La Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro sarà a Fiume Veneto

La Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

La 72° Giornata Nazionale Anmil per le vittime degli incidenti sul lavoro quest’anno si terrà a Fiume Veneto. All’evento, che sarà organizzato dal Comune e dalla sezione ANMIL di Pordenone (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro), sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, prenderanno parte le massime autorità in materia per confrontarsi sul fenomeno infortunistico sul lavoro. L’evento, fissato per domenica 9 ottobre, si terrà quest’anno interamente all’interno di una storica azienda fiumana, da sempre molto attenta ai temi della sicurezza dei lavoratori.

“Un ringraziamento – dichiara il sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton – alla sezione pordenonese dell’ANMIL, per aver creduto nelle capacità del Comune di Fiume Veneto, per averci sponsorizzato e sostenuto nel raggiungimento dell’obiettivo di poter ospitare, dopo Catania e La Spezia, un evento di portata nazionale a cui parteciperanno i vertici delle istituzioni, su un tema, purtroppo, sempre attuale, come gli infortuni sul lavoro. E’ giusto celebrare le vittime, è altrettanto doveroso stimolare la politica a compiere ulteriori passi verso una più efficace prevenzione e una maggiore diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro”.

“Come per un segno del destino – conclude il Sindaco -, l’ufficialità ci è giunta da Roma proprio nel giorno del primo anniversario della tragica scomparsa di Marco Celant, nostro concittadino trentottenne, che proprio un anno fa subì un infortunio mortale, evento che ha destato in tutta la nostra comunità profonda commozione”.

