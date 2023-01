Incidente a Codroipo, auto finisce contro un palo e si ribalta

L’incidente in via Paglieri a Codroipo.

Incidente nella tarda mattinata di oggi in via Paglieri. E’ accaduto intorno alle 12 in via Paglieri dove un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita contro un palo e si è ribaltata sulla carreggiata.

Fortunatamente la signora che era alla guida ha riportato solo lievi ferite. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno prestato le prime cure alla donna in attesa dell’ambulanza. Successivamente la signora è stata quindi affidata ai sanitari.

Presente anche la polizia locale per i rilievi volti a stabilire la dinamica dell’incidente, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona.