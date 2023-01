L’incidente a Frattina di Pravisdomini.

Due persone sono state soccorse per le ferite riportate a seguito di un incidente accaduto nella tarda mattinata di oggi a Frattina di Pravisdomini. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo della macchina che è finita fuori strada, in un fossato lungo la ex Sp1.

Immediata la chiamata di aiuto giunta al Nue112 Fvg, transitata puntualmente alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’elisoccorso del Suem di Treviso, un’automedica e un’ambulanza.

Le due persone sono state soccorse e trasportate, entrambe in codice giallo, una con l’elicottero e una con l’ambulanza, all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Le equipes sanitarie hanno operato in piena sinergia con i Vigili del fuoco. Si tratta di una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi.