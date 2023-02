Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso a bordo strada: giovane all’ospedale

Incidente a Codroipo, giovane finisce all’ospedale.

Un giovane uomo è stato soccorso nelle prime ore di oggi, sabato 4, dai sanitari per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la “Napoleonica”, nel territorio del comune di Codroipo, indicativamente l’altezza Cantine Rauscedo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre si trovava al volante di un’auto, il giovane uomo ha perso il controllo della macchina che è finita fuori strada, dentro a un fossato. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’automedica proveniente da Udine e un’ambulanza. Le equipe sanitarie hanno preso in carico il giovane che, sempre rimasto cosciente, è stato poi trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con ferite fortunatamente non gravi.

Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con i sanitari e le forze dell’ordine.