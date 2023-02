Schianto tra due auto, 25enne rimane incastrato nell’abitacolo: è grave

Incidente a Porcia, grave un 25enne.

Incidente tra due auto a Porcia, 25enne rimane incastrato nell’abitacolo: è grave. Quattro persone sono state soccorse dai sanitari, la notte passata, intorno alle 23.30, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo corso Italia, all’altezza del civico 49, nel territorio del comune di Porcia, lungo la direttrice che conduce a Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Pordenone), due vetture si sono scontrate.

Nell’impatto un ragazzo di 25 anni è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario, da parte dei vigili del fuoco circa un’ora di lavoro per liberarlo. La chiamata di aiuto al numero unico di emergenza Nue112 è arrivata subito dopo l’impatto. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’automedica proveniente da Pordenone, due ambulanze provenienti sempre da Pordenone, oltre all’elisoccorso.

Due persone coinvolte nell’incidente sono state controllate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Una terza persona è stata trasportata all’ospedale di Pordenone in codice verde. La quarta persona, un ragazzo di 25 anni, rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura, ha riportato lesioni molto gravi. Stabilizzato, è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.