Incidente a Cordenons

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Cordenons: in via San Giovanni, di fronte alla latteria, un ragazzino, che stava camminando, è stato investito da un’auto.

L’impatto fortunatamente non è stato violento. Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto immediatamente l’equipaggio di un’ambulanza che ha soccorso il minorenne per poi trasportarlo all’ospedale di Pordenone in codice verde.