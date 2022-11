Sono docenti e ricercatori dell’Università di Udine

L’Università di Udine attira sempre più talenti: all’ateneo friulano, infatti, lavorano 49 docenti e ricercatori che rientrano tra gli scienziati mondiali più influenti del 2021. Sono 5 più dell’anno scorso.

È quanto emerge dallo studio condotto dall’Università di Stanford e aggiornato annualmente, pubblicato dalla rivista internazionale “Plos Biology”. La ricerca fa riferimento all’impatto della produzione scientifica registrato nell’ultimo anno (2021) e nell’intera carriera degli scienziati.

“Una ricerca di alto livello, come certifica questa indagine internazionale – sottolinea il rettore Roberto Pinton –, è sintomo di un ateneo in salute in grado di confrontarsi con i migliori studiosi nei vari settori del sapere. Ma è anche un segnale positivo se si considera che da una buona ricerca discende una buona didattica, indispensabili entrambi per garantire ai nostri studenti e ai ricercatori in erba un bagaglio utile per costruire il loro futuro”.

L’Ateneo friulano può vantare per impatto citazionale, cioè il numero di volte che una loro ricerca pubblicata viene citata dai colleghi, 13 docenti e ricercatori fra i primi 100 mila scienziati relativamente al 2021 e 12 considerando tutta la carriera e a prescindere dalla disciplina.

L’indagine riguarda circa 7 milioni di autori con più di 5 pubblicazioni, ricavati dalla base di dati mondiale per la ricerca scientifica “Scopus”. Complessivamente, le discipline scientifiche analizzate sono 22, mentre le sottodiscipline sono 176. La classifica è basata su una combinazione di diversi parametri bibliometrici tra cui h-index, numero lavori e citazioni.

I 49 docenti dell’Ateneo presenti nell’elenco sono: Antonio Affanni, Francesco Andreatta, Monica Anese, Fabio Barbone, Carlo Alberto Beltrami, Franco Blanchini, Giorgio Brajnik, Sergio Bruckner, Luca Chittaro, Giuseppe Comi, Enrico Crivellato, Carla Da Porto, Maria De Nobili, Vincenzo Della Mea, Salvatore De Vita, Giorgio Della Rocca, Pietro Di Prampero, David Esseni, Franco Fabbro, Lorenzo Fedrizzi, Gian Luca Foresti, Massimo Franceschet, Andrea Fusiello, Paolo Gardonio, Alessandro Gasparetto, Paolo Giannozzi, Rossano Girometti, Bruno Grassi, Paolo Lanzetta, Lara Manzocco, Luca Marchiol, Niki Martinel, Michele Midrio, Stefano Mizzaro, Antonino Morassi, Michele Morgante, Francesco Nazzi, Maria Cristina Nicoli, Alvisa Palese, Nicoletta Pellegrini, Luca Quartuccio, Alessandra Rinaldo, Enrico Salvati, Andrea Schaerf, Leonardo Alberto Sechi, Raffaele Testolin, Fulvio Tonon, Alessandro Trovarelli, Margherita Zanetti.