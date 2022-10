Incidente a Palazzolo dello Stella.

Manto stradale bagnato e scarsa visibilità sono stati probabilmente le cause dell’incidente che ha avuto luogo questo pomeriggio, sabato, in via Nazionale a Palazzolo dello Stella, nei pressi della trattoria “Al Gallo”.

Erano circa le 17.45 quando un’auto proveniente da Palazzolo dello Stella e diretta a Latisana è entrata in collisione con una vettura che arrivava dal lato opposto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Latisana e Cervignano, assieme al personale sanitario del 118. Al momento dell’arrivo, i soccorritori hanno trovato i conducenti delle autovetture già fuori dall’abitacolo, fuoriusciti in maniera autonoma. Una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale tramite elisoccorso.