In Friuli il corso ufficiale per imparare a degustare la grappa

A Codroipo il corso Anag per assaggiatori di grappa.

In Friuli c’è un altro corso ufficiale per imparare a degustare la grappa. Ad organizzarlo è l’Anag, Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti, che dopo aver fatto partire uno dei suoi corsi a Cormons, ha organizzato un nuovo corso di degustatori di grappa a Codroipo. Le lezioni si svolgeranno per la precisione a Passariano, nella sala eventi del Loft ai Dogi, con inizio mercoledì 2 novembre alle 20.

Il corso è composto da 5 serate, tenute da docenti qualificati, esperti nel settore della grappa, distillatori o operatori del settore. Ciascuna lezione è strutturata in una parte di teoria seguita dalla degustazione guidata in genere di 4 grappe. Il programma del corso parte dai principi dell’assaggio consapevole, si studiano le origini e le norme della produzione di grappa e acquaviti d’uva per poi andare a descrivere i metodi di distillazione e gli alambicchi. In ogni lezione poi attraverso la degustazione guidata si prende confidenza nel riconoscere pregi e difetti dei prodotti, raffinando le proprie qualità di assaggiatore.

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione. Le iscrizioni si chiuderanno il 25 ottobre. Per maggiori dettagli è possibile scrivere una mail a fvg@anag.it o utilizzare il numero 333 5722759 per whatsapp o telefonate per contattare Francesco Bragagna, il rappresentante territoriale di Anag per il Friuli Venezia Giulia.