Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro

L’incidente nella notte a Duino Aurisina.

Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso nelle prime ore di oggi, intorno all’una, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto all’altezza della galleria naturale, lungo la strada costiera, nel territorio del comune di Duino Aurisina.

Per cause al vaglio dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Aurisina, attivati dagli infermieri della Sores, il giovane ha perso il controllo dell’auto cui era alla guida ed è andato a schiantarsi contro una parete di roccia. Immediata la chiamata di aiuto al numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’automedica e quello di un’autoambulanza.

Attivati immediatamente anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona dell’incidente e del veicolo. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cattinara con l’ambulanza.