Violento incidente in A4, scontro tra 6 auto: grave una donna

L’incidente ieri sera sull’autostrada A4.

Grave incidente sull’autostrada A4 ieri sera intorno alle 22 nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, della Polizia Stradale, si sono scontrate sei auto coinvolgendo 10 persone.

Dopo la chiamata al numero unico Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato la chiamata alla sala operativa della Sores/Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’elisoccorso, una ambulanza proveniente da Palmanova a una ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro.

Due le persone che sono rimaste ferite, due donne: una è stata trasportata con l‘elicottero, intubata, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’altra donna è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale di Latisana in codice giallo. Le altre persone sono state controllate sul posto.

Attivati dagli infermieri della sala operativa Sores anche i Vigili del fuoco. I pompieri hanno operato in piena sinergia con le equipes sanitarie.