Esce di strada con l’auto: arriva l’ambulanza, ma il conducente non c’è

L’incidente a Cividale.

Incidente nella notte a Cividale del Friuli dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada in via Gemona.

Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di una ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone e l’automedica proveniente da Udine. Sono stati allertati immediatamente anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

All’arrivo delle squadre di soccorso la persona alla guida del mezzo si era già allontanata. Automedica e ambulanza sono quindi rientrate.

Nella notte altri due incidenti si sono verificati a Gonars e Udine.