È caccia ai banditi che hanno seminato il panico tra le strade di Pordenone

Folle fuga dopo il furto, è caccia ai banditi.

Ancora nessuna traccia dei banditi fuggiti nella serata di ieri seminando il panico tra le strade di Pordenone dopo aver messo a segno un furto in un’abitazione. Secondo quanto ricostruito cinque malviventi intorno alle 18 di venerdì sono riusciti a penetrare all’interno di un appartamento di via San Donà di Piave, sventrandone la cassaforte per poi fuggire con il bottino.

A quel punto sono saliti a bordo di un’Alfa Romeo nera per darsi alla fuga. Sulle loro tracce si è però lanciata una volante della polizia di Pordenone, iniziando così un folle inseguimento tra le strade cittadine. I banditi in fuga hanno imboccato strade contromano a tutta velocità, prima di andarsi a schiantare con una Citroen guidata da una 51enne del posto, costretta a ricorrere alle cure dei sanitari. A quel punto i cinque hanno tentato la fuga a piedi, abbandonando sull’Alfa Romeo parte della refurtiva.

Uno di loro è stato però bloccato immediatamente dalla polizia e portato in Questura. Gli altri quattro al momento hanno fatto perdere le loro tracce. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, per ora senza risultato. Nel frattempo il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro, nel tentativo di risalire all’identità dei banditi in fuga.