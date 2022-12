Tre gli incidenti nella notte in Friuli.

Raffica di incidenti nella notte tra venerdì e sabato sulle strade del Friuli. A Udine, nella zona di Paderno, all’incrocio tra via Piemonte e via Tavagnacco, due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico 112, gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio dell’automedica e l’ambulanza, entrambe provenienti da Udine. Una persona è stata trasportata con lesioni non gravi all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco.

A Gonars, intorno alle 23.30 di venerdì, si sono scontrate una vettura e una motocicletta lungo la “Napoleonica”. Sul posto gli infermieri della Sores hanno inviato subito l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Palmanova. In questo caso una persona è stata trasportata all’ospedale di Palmanova in condizioni non gravi per la cura delle lesioni riportate nell’impatto.

Incidente anche a Cividale del Friuli dove un’auto è uscita di strada in via Gemona. All’arrivo dell’ambulanza però il conducente si era già allontanato e i soccorritori sono quindi rientrati.