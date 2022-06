Incidente a Fagagna, scontro tra un’auto e una moto: un ferito

L’incidente questo pomeriggio a Fagagna.

Incidente nel pomeriggio di oggi a Fagagna. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate sulla strada provinciale 10, all’altezza dell’incrocio con via San Daniele.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito nella caduta, per poi trasportarlo al pronto soccorso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Presenti anche i vigili del fuoco volontari di San Daniele per la messa in sicurezza dei mezzi e della zona, oltre ai carabinieri per i rilievi dell’incidente.

