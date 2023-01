Perde il controllo dell’auto e si schianta contro la colonnina del gas, due feriti

Incidente a Flaibano, abbattuta colonnina del gas.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Flaibano, lungo via Garibaldi, dove, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto condotta da un ragazzo del 2002 ha perso il controllo ed è finita prima contro un palo, poi contro un muretto terminando la corsa contro una colonnina del gas, e causando una importante perdita.

Immediata la chiamata al Nue112: gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno quindi inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli. Attivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Udine per i rilievi.

Sul posto sono prontamente intervenute anche due squadre dei volontari dei vigili del fuoco di Codroipo, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona, in particolare per quel che riguarda la pericolosa fuga di gas. Due le persone trasportate in codice verde all’ospedale.