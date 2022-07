Violento incidente frontale tra due auto a Fusine: 7 i feriti

L’incidente sulla statale 54 nei pressi di Fusine.

E’ di 7 persone ferite il bilancio del violento scontro frontale nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 54, nei pressi di Fusine. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente e, a causa dell’impatto uno dei veicoli è finito in un fossato.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno trasportato i feriti in ospedale: fortunatamente nessuna delle persone coinvolte sarebbe grave. Presenti i vigili del fuoco di Tarvisio e i carabinieri.