Incidente nella galleria della A23: 3 auto e 10 persone coinvolte

L’incidente questo pomeriggio sull’autostrada A23 all’altezza di Chiusaforte.

Sono 3 le auto coinvolte nell’incidente avvenuto primo pomeriggio di oggi all’interno della Galleria Raccolana dell’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio nel territorio comunale di Chiusaforte. Sul posto, intorno alle ore 13, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, con il supporto di un furgone polisoccorso partito dalla sede centrale del comando friulano.

All’arrivo sul posto I Vigili del fuoco hanno operato in sinergia con il personale sanitario per districare dai mezzi, nei quali erano incastrati, 2 feriti e poi per assistere le altre persone coinvolte nel sinistro. In tutto sono 10 le persone coinvolte nell’incidente assistite dai soccorritori.

Una volta terminato il soccorso alle persone I VV.F. hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia Stradale.