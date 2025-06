Maurizio Meletti riconfermato presidente della CNA Friuli Venezia Giulia

Maurizio Meletti è stato riconfermato presidente della CNA Friuli Venezia Giulia. L’assemblea regionale, svoltasi a Palmanova, lo ha rieletto all’unanimità, affidandogli il compito di proseguire il percorso avviato nel precedente mandato: un cammino caratterizzato da una costante presenza ai tavoli del nazionale con frequenti trasferte a Roma, rapporti solidi con le istituzioni regionali, un’apertura concreta verso nuove generazioni nelle unioni di mestiere, oggi arricchite da entusiasmo e nuove competenze.

Nel suo discorso di insediamento, Meletti ha ringraziato la base associativa per la fiducia rinnovata e ha ripercorso le linee guida del suo primo mandato, sottolineando in particolare l’attenzione al territorio, oggi declinata più sulle esigenze delle categorie che sull’aspetto sindacale. “La regionalizzazione ha portato vantaggi, ma ha anche contribuito a un certo disimpegno nel presidio delle singole aree da parte dei delegati territoriali. Con i nuovi eletti auspichiamo un rinnovato impegno per colmare le distanze tra la struttura centrale e le realtà locali”.

La rappresentanza qualificata della CNA ha permesso di ottenere risultati significativi: dall’attivazione di numerosi corsi di formazione, al rafforzamento della rete con le altre associazioni di categoria, sindacati ed enti bilaterali (Confartigianato, casse edili, Ebiart), fino al contributo determinante nel Distretto del commercio di Monfalcone e alla ritrovata armonia interna dopo situazioni conflittuali ormai superate. Meletti ha più volte espresso gratitudine agli uffici per il supporto costante alle imprese associate e per la qualità dei servizi offerti.

Durante il quadriennio appena concluso, si sono intensificate le visite alle sedi di Udine e Trieste (quest’ultima inaugurata nel 2022) da parte della CNA nazionale e di esponenti istituzionali come Fedriga, Bini, Ciriani, Rizzetto e Serracchiani. Positiva anche la comunicazione, sia sui social (sito istituzionale, LinkedIn, Instagram, Facebook) sia a mezzo stampa, con frequenti uscite sulle principali testate regionali. Tra le iniziative apprezzate, anche il tour tra le imprese con videointerviste. Prosegue, nonostante qualche rallentamento, la collaborazione con CNA Nordest e CNA Veneto.

Guardando al futuro, in vista del 60° anniversario dell’associazione previsto per il 2026, si intende valorizzare i nuovi spazi al piano terra della sede regionale in viale Palmanova a Udine.

Gli eletti.

Nel corso dell’assemblea sono stati ufficializzati i componenti della presidenza regionale CNA Friuli Venezia Giulia per il mandato 2025–2028: accanto a figure con consolidata esperienza associativa – Luca Tropina, Francesco Cadamuro, Enea Pellizzotti, Paolo Brotto – si aggiungono i nuovi ingressi di Maria Luisa Bergamasco, Marino Quaiat, Denis Petrigh e Stefania Redivo.

È stata inoltre definita la nuova direzione regionale, guidata ancora da Roberto Fabris, e composta da: Maurizio Meletti, Maria Luisa Bergamasco, Luca Tropina, Francesco Cadamuro, Marino Quaiat, Enea Pellizzotti, Denis Petrigh, Stefania Redivo, Giancarlo Carena, Domenico Papa, Massimiliano Montanari, Franco Del Zotto, Giacomo Trangoni, Luca Blasevich, Micol Ania Tartaro, Thomas Turolo, Francesco Faella, Paolo Brotto, Gianfranco Piani, Andrea Zuliani, Gianni Tassan, Federica Grattoni, Denis Puntin, Marco Fattorini.

L’assemblea si è conclusa tra gli applausi e con l’impegno condiviso di continuare a far crescere l’impresa artigiana, rendendola protagonista del cambiamento. Con riconferma di Maurizio Meletti e la nuova composizione degli organi dirigenti, la CNA FVG si prepara ad affrontare le sfide dei prossimi anni con rinnovata energia, maggiore rappresentatività territoriale e un ascolto sempre più attento alle esigenze del comparto.