Incidente nella prima serata di oggi a Blessano di Basiliano dove 3 auto si sono scontrate all’incrocio stra la provinciale 52 e via Carnia.

Tre le persone rimaste ferite nell’incidente che sono state prese in carico dai sanitari, giunti con l’automedica e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno coadiuvato il personale del 118 e si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e della zona dell’incidente. Presenti anche i carabinieri di Fagagna che si sono occupati dei rilievi volti a stabilire le cause dello scontro.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le quattro persone coinvolte: una è stata controllata sul posto e ha rifiutato l’ospedalizzazione, mentre le altre tre persone sono state trasportate con l’ambulanza in ospedale tutte in codice verde.