Incidente all’incrocio di Pertegada, 3 persone ferite

Incidente questa sera a Pertegada.

Incidente stradale questa sera, venerdì 11 novembre, lungo la strada regionale 354, all’altezza dell’ incrocio di Pertegada.

Mancavano pochi minuti alle 20 quando, per dinamiche ancora in corso di accertamento, tre veicoli si sono scontrati tra loro, probabilmente per un tamponamento.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana assieme al personale sanitario. Le tre persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Latisana.