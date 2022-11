Bando per la gestione del rifugio Grauzaria

Per chi ama la montagna e vuole andarci a vivere, è un’occasione da sfruttare: il Rifugio Grauzaria, infatti, cerca un nuovo gestore.

La struttura alpina si trova a 1.250 metri di altitudine, in val Aupa, ed è facilmente raggiungibile con una camminata di circa un’ora e mezza (ma c’è anche la teleferica per trasportare il materiale). Il rifugio, inoltre, è un punto d’appoggio per numerosi percorsi, dalla Via Alpina, al Carnia Trekking, dall’Alta Via d’Incarojo, all’Alta Via Alpi Carniche, e ascensioni, come ad esempio all’omonima Creta Grauzaria, al Monte Sernio, alla Torre Nuviernulis.

Il rifugio è dotato di 22 posti letto e due bagni, e una sala con 35 posti a tavola. Entro la primavera 2023 verranno inoltre completati i lavori avviati nell’autunno 2022, relativi al completo rinnovamento dell’impianto fotovoltaico con relativo accumulo che garantirà la copertura del fabbisogno di energia elettrica del rifugio. L’apertura minima da garantire va dal primo giugno al 30 settembre.

Chi ama vivere in montagna, con tutte le sue soddisfazioni e le sue fatiche, può contattare il Cai di Moggio Udinese proprietario della struttura, che ha pubblicato il bando di gestione (moggioudinese@cai.it). Le domande vanno presentate entro il 15 gennaio 2023.