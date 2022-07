Incidente a Latisana, auto salta sulla rotonda e finisce in un fossato: 2 feriti

L’incidente questa mattina alla rotonda di Paludo di Latisana.

Violento incidente a Paludo di Latisana questa mattina poco prima delle 8. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata dritta alla rotonda terminando la sua corsa in un fossato poco più avanti colpendo anche alcuni cartelli della segnaletica stradale.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un ambulanza e l’elicottero. Due i feriti, fortunatamente lievi, che sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Latisana. Presenti anche i vigili del fuoco di Latisana per le operazioni di messa in sicurezza della zona e del veicolo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.