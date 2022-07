Traffico sulle autostrade in Fvg: il bilancio del primo sabato da bollino nero

Il traffico sulle autostrade nel primo sabato da bollino nero.

Traffico intenso e previsioni rispettate per questo primo sabato da bollino nero sulle autostrade della rete di Autovie Venete.

Alle 17 circa di ieri il traffico pareggiava sostanzialmente il flusso dello scorso anno, con una tendenza all’aumento. Sono stati quasi 190 mila i transiti della. Dopo i due anni di restrizioni per la pandemia si sono rivisti sull’autostrada A4 i vacanzieri, soprattutto provenienti da Germania, Austria e Olanda, diretti al Lisert verso le località di mare della Slovenia e della Croazia. A questi si sono sommate le tante targhe francesi, spagnole e svizzere che già da ieri sera hanno affollato il piazzale della barriera. Si tratta, come di consuetudine nel primo weekend di esodo, di lavoratori dell’Est Europa che hanno fatto ritorno a casa.

Il risultato è che il Lisert ha totalizzato un +4 % rispetto allo stesso sabato dello scorso anno. Come da consuetudine si sono create le code poco prima del casello – con un picco di 5 chilometri registrato alle 16 circa.

Il tratto di terza corsia (Ponte sul Tagliamento – Nodo di Palmanova) – dove si sono raggiunti anche i 3.500 transiti all’ora – ha di sicuro facilitato la fluidità del traffico per chi era diretto verso le località di mare o di montagna o verso il Lisert. Continui, invece, – a partire da metà mattinata – gli stop and go per il traffico intenso nella tratta a due corsie tra San Donà e il Ponte sul Fiume Tagliamento, con code in uscita (registrate alle 15,00) ai caselli di San Donà, Cessalto, San Stino di Livenza.