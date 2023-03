Una Lady Chef friulana: medaglia di bronzo per Emira ai campionati di Rimini

Emira Zurapi guadagna il terzo posto ai Campionati di cucina italiana.

Prestigioso traguardo per la cucina del Friuli che con Emira Zurapi guadagna la medaglia di bronzo ai Campionati di cucina Italiana che si sono svolti a Rimini nella categoria Lady Chef Professionista.

Codroipese d’adozione e da tutti conosciuta come Emma, la 42enne lavora nella trattoria al Paradiso di Pocenia, tra i locali recentemente in gara in una delle puntate di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese.

Dopo la formazione ad Aviano e Trieste, Emma a lavorato nelle cucine di importanti hotel prima di approdare a Pocenia. Nei 45 minuti della gara, chef Emma ha stupito la giuria con il suo risotto conquistando il terzo gradino del podio.