L’incidente ieri sera nella zona industriale di Majano.

Incidente nella tarda serata di ieri a Majano, dove un furgoncino è finito contro un muro in via Falegname, nella zona industriale.

Nello scontro è rimasto danneggiato anche un contatore del gas che ha causato una fuga di metano nell’aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Daniele per bloccare la perdita e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi.