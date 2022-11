Massi caduti sulla carreggiata, chiusa la strada a Savogna

Chiusa la strada a causa dei massi caduti.

In base a una ordinanza emessa dal sindaco di Savogna, Tatiana Bragalini, nella prima serata di ieri è stata disposta la chiusura della strada comunale nel tratto compreso tra Stermizza e Barza, a Savogna, dove si è verificato un distacco di massi finiti sulla carreggiata.

Nessuna persona è rimasta quindi ferita e non ci sono frazioni isolate. Quanto prima sarà eseguito un sopralluogo per valutare la stabilità del costone per capire quale siano gli eventuali interventi di bonifica da eseguire.

Sul posto ieri erano intervenuti, insieme ai tecnici del Comune, i volontari della squadra comunale di Protezione Civile del comune di Savogna. La strada è stata liberata dai assi ma è stata comunque chiusa precauzionalmente.