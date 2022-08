Un morto e un ferito nell’incidente sulla Napoleonica.

Tragico incidente questa mattina poco prima delle 8 sulla Napoleonica tra Talmassons e Bertiolo. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente.

Il pesante bilancio è di un morto e un ferito. A perdere la vita un 37enne di Cervignano che stava andando al lavoro. Sul posto sono intervenuti intervenendo i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, oltre ai vigili del fuoco di Udine e i volontari di Codroipo. La strada al momento risulta bloccata per permettere le operazioni di soccorso. Presenti anche i 2 pattuglie dei carabinieri di Mortegliano e la radiomobile di Latisana.