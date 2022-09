Incidente a Martignacco, l’auto chiama da sola i soccorsi

Incidente stradale a Martignacco

Incidente stradale oggi a Martignacco, per fortuna senza feriti. A chiamare i soccorsi, però, è stata direttamente l’auto coinvolta.

La centrale operativa cui si appoggia una nota casa automobilistica ha infatti ricevuto un‘allarme da una vettura i cui sensori hanno inviato un alert relativo a un incidente stradale accaduto alle porte di Udine, in territorio di Martignacco. I sensori della vettura, in particolare, hanno rilevato uno scontro laterale. Attraverso il sistema audio interno della macchina si potevano sentire la grida delle persone coinvolte nel sinistro. Allo stesso sistema audio interno, che permette il dialogo con chi guida e con chi è trasportato con la centrale, non rispondeva nessuno.

La prima centrale ha contattato il Nue112 di Varese che a sua volta ha contattato direttamente Sores Fvg che ha inviato sul posto immediatamente una ambulanza (e ha attivato i Carabinieri di Udine). Giunti sul luogo, indicato dalle coordinate, i soccorritori hanno accertato l’esistenza dell’incidente (uno schianto laterale causato dal distacco di un carrello da un altro mezzo che è finito sulla macchina). Fortunatamente nessuna persona coinvolta è rimasta ferita.



.