Incidente a Morsano al Tagliamento, auto esce di strada: una persona ferita

L’incidente a Morsano al Tagliamento.

I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti verso mezzanotte a Morsano al Tagliamento in via della Chiesetta per un incidente stradale. Un’auto è uscita di strada finendo in una piccolo fossato a bordo delle carreggiata.

I vigili del fuoco mettevano in sicurezza lo scenario e la vettura mentre il personale sanitario prendeva in cura il conducente, non in gravi condizioni ed uscito da solo dall’abitacolo.

L’intervento dei Pompieri si è protratto poi fino alle due, in supporto ai Carabinieri, per illuminare lo scenario e consentire di effettuare i rilievi.