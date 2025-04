L’incidente sulla Pontebbana, all’altezza di Basiliano.

E’ di un morto il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel tratto compreso tra le frazioni di Basagliapenta e Orgnano, nel comune di Basiliano. La vittima è un uomo di 59 anni, residente a Udine e di nazionalità marocchina.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava la vittima si è scontrata con un camion cisterna, che al momento del sinistro era vuoto. L’impatto è stato particolarmente violento: la vettura si è incastrata sotto il mezzo pesante e per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. I soccorritori hanno tentato di prestare assistenza, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.



