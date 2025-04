Femminicidio questa mattina in via Joppi a Udine.

Femminicidio nella mattinata di giovedì 17 aprile a Udine, dove una donna 46enne di nazionalità tunisina, Samia Bent Resshab Kedim, è stata uccisa dal suo ex marito, che poco dopo è morto in un incidente stradale durante la fuga. Il femminicidio è avvenuto in un appartamento al civico 71/A di via Joppi, nel cuore della città.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vittima è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione dalla polizia. Le indagini si sono subito concentrate sull’ex marito della donna, un uomo di 59 anni, già destinatario di un provvedimento restrittivo che gli vietava di avvicinarsi alla ex coniuge. L’uomo, per disposizione del giudice, era inoltre tenuto a indossare un braccialetto elettronico.

Subito è partita una caccia all’uomo, ma la fuga del 59enne è durata poco. Poco dopo, infatti, l’uomo è rimasto vittima di un incidente mortale a Basiliano: la sua auto si è schiantata contro un camion cisterna in circostanze ancora al vaglio della polizia stradale.