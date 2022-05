L’incidente questa sera a Fogliano Redipuglia.

Giornata nera sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Dopo quello di questo pomeriggio sulla A23, un altro incidente mortale è avvenuto questa sera poco dopo le 20 sulla strada regionale 305 a Fogliano Redipuglia, nei pressi della rotonda del supermercato Despar.

A perdere la vita in sella al suo scooter un uomo di circa 50 anni che, per cause ancora in fare si accertamento, è uscito di strada. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno tentato di rianimarlo ma per l’uomo, residente nella zona, non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

