L’incidente mortale questa notte a Trieste.

Una tragica notte quella appena trascorsa a Trieste, dove un grave incidente stradale ha spezzato la vita di un motociclista e ne ha lasciato un altro gravemente ferito. Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte sulla Grande Viabilità Triestina, in corrispondenza dell’uscita di via Malaspina.

Secondo le prime ricostruzioni, due motociclette si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto, violento, non ha lasciato scampo a uno dei due centauri, un uomo di 46 anni. Il secondo motociclista, un giovane di 28 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Cattinara con traumi multipli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per cercare di chiarire la dinamica dell’accaduto.