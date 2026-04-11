L’incidente a Mossa intorno alle 7 e 30 di questa mattina.

Incidente stradale nella mattina di oggi, sabato 11 aprile 2026, nel territorio comunale di Mossa. Poco prima delle 7.30 una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia è intervenuta per un sinistro che ha coinvolto una sola autovettura.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo è uscito autonomamente dalla carreggiata andando a schiantarsi contro il cancello della recinzione di un’abitazione e un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato violento e ha lasciato il conducente incastrato all’interno dell’abitacolo.

I Vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a una prima messa in sicurezza del veicolo, operando poi con attrezzature specifiche per liberare l’autista, rimasto bloccato tra le lamiere. L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con il personale sanitario, presente sul luogo dell’incidente. Una volta estratto dall’auto, il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti.

Concluso il soccorso alla persona, i Vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’intera area interessata dal sinistro, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per i residenti della zona.