Incidente tra auto e moto all’altezza di Villanova di San Daniele.

Violento incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Regionale 463, all’altezza di Villanova di San Daniele. Lo scontro, poco prima delle 14, ha coinvolto un’auto e una moto. Due le persone che sono rimaste ferite.

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorsi sono stati allertati e sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza e un elicottero. Dopo le prime cure, l’uomo che viaggiava in sella moto è stato trasportato all’ospedale di Udine in codice giallo con l’elicottero,. La donna coinvolta nell’incidente è stata invece portata al pronto soccorso di San Daniele.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di San Daniele per coadiuvare i soccorsi e per mettere in sicurezza la zona, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Presenti anche i Carabinieri di San Daniele e Martignacco per i rilievi necessari a stabilire le cause e la dinamica dell’incidente, che al momento rimangono ancora da chiarire.