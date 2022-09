Incidente a Orzano di Remanzacco

Incidente nella serata di oggi ad Orzano, in comune di Remanzacco. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla ex provinciale 38, forse anche a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Cividale del Friuli per i rilievi, i Vigili del Fuoco di Udine e i sanitari del 118. Le due persone alla guida delle autovetture sono state portate all’Ospedale di Udine per accertamenti, ma sembra che non siano feriti in maniera grave.