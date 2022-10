L’incidente questo pomeriggio a Buja.

Incidente questo pomeriggio poco prima delle 17 a Buja, all’incrocio tra la strada Osovana e via Casali Leoncini. Per cause in corso di accertamento, probabilmente dovute ad una mancata precedenza, una moto e un’auto si sono scontrate.

il motociclista è stata sbalzato per alcuni metri e ha riportato lesioni severe. È stata stabilizzata tempestivamente sul posto dall’equipaggio di una ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e dall’equipaggio dell’elicottero sanitario che poi l’ha trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Presenti anche i vigili del fuoco di Gemona per la messa in sicurezza dei mezzi i della zona dell’incidente. I rilievi sono stati affidati invece ai carabinieri di Tolmezzo.

