Si scontra con una moto e l’auto si ribalta: due persone ferite

L’incidente nel primo pomeriggio a Polcenigo.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Polcenigo, in via Mezzomonte, dove si sono scontrati una moto e una macchina. La persona in sella alla due ruote ha riportato traumi lievi ed è stata trasportata all’ospedale con l’ambulanza proveniente da Sacile.

La persona alla guida della vettura invece, a seguito del cappottamento del mezzo, ha riportato ferite più gravi ed è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, comunque in condizioni stabili. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.