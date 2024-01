Incidente nella notte a Pagnacco.

Incidente nella notte a Pagnacco, lungo via dei Colli, dove un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. La persona alla guida è riuscita a uscire autonomamente dal mezzo. È stata presa in carico dal personale medico infermieristico, che l’ha trasportata poi all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite non gravi. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.