Incidente questa mattina sulla Osovana a Pagnacco.

Incidente questa mattina sulla Osovana nel tratto che va da Pagnacco a Colloredo di Monte Albano. Per cause in corso di accertamento un furgone è finito nel fossato a bordo della carreggiata.

Pesanti i disagi alla viabilità: la strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di rimozione del veicolo.