Lutto nel mondo degli arbitri del Fvg: è morto Aldo Zanolla

Aldo Zanolla ha calcato anche i campi della Serie C.

Lutto nel mondo degli arbitri del Friuli Venezia Giulia . Martedì si è spento all’età di 91 anni Aldo Zanolla, originario di Staranzano e associato alla sezione Aia di Gradisca d’Isonzo, dopo una lunga militanza in quella di Monfalcone. Era arbitro benemerito e l’associato più anziano del comitato. Nella sua carriera, aveva calcato anche i campi della Serie C dal 1959 al 1966, dopo aver diretto le partite all’Interregionale nel 1958. Nella vita di tutti i giorni era stato agente di commercio.

Appartenente alla Sezione di Monfalcone, divenne arbitro effettivo nel settembre 1952. La sua carriera è molto rapida: dopo i primi anni a livello provinciale e regionale, raggiunse in qualità di arbitro la Commissione arbitri Interregionale nel 1958 e approdò subito dopo, nel 1959 a quella per la Serie C dove trascorre 7 stagioni. Nel 1967 ha conseguito la qualifica di osservatore arbitrale e nel 1984 quella di arbitro benemerito.

Nel giugno 2022, in occasione della cena sezionale di fine stagione, ha ricevuto dal presidente della sezione gradiscana Roberto Semolic il riconoscimento per i 70 anni di appartenenza all’associazione. Nonostante l’età, anche negli ultimi tempi seguiva con passione le designazioni e si informava su tutte le attività della sezione. Condoglianze espresse dal presidente Semolic, i vicepresidenti Daniele Brandolin e Giuseppe Celentano, il consiglio direttivo e tutta la sezione di Gradisca.



I funerali si terranno per sabato 7 gennaio partendo alle 11 e 30 dalle cappella dell’ospedale San Polo. A seguire, la messa alle 12.30 in Duomo a Monfalcone.