Incidente a Pagnacco, scontro tra auto e moto sulla provinciale: un ferito

L’incidente a Modoletto di Pagnacco.

Incidente stradale questa mattina a Modoletto di Pagnacco. Si è trattato di uno scontro tra un’auto e moto che aveva richiesto inizialmente l’invio sul posto anche dell’elisoccorso, vista la dinamica e il coinvolgimento di un centauro.

Fortunatamente la persona in sella alle due ruote, un uomo, ha riportato lesioni non gravi ed è stato portato in codice verde all’ospedale di Udine con l’ambulanza.