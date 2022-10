La Consulta degli anziani a Majano.

A Majano il Comune convoca gli over 65 residenti nella cittadina. Come si legge dal verbale delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2022, la Consulta degli Anziani risulta attualmente scaduta. È quindi necessario procedere a una nuova nomina all’interno dell’organismo di rappresentanza istituito dall’Amministrazione comunale.

Sono quindi chiamati alla partecipazione tutti i cittadini residenti o domiciliati nel comune di Majano, di età superiore ai 65 anni, o comunque – si legge – pensionati. L’assemblea si terrà venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 20, presso la Sala Consiliare del Comune.

Durante l’occasione saranno eletti i tre rappresentanti che faranno parte della Consulta degli Anziani, così come previsto dal regolamento. I tre eletti saranno accompagnati nei lavori da un assistente sociale, dalla direttrice del centro anziani di Majano e dall’assessore alle politiche sociali.

L’obiettivo, come spiega Fabio Martinis, assessore alle Politiche Sociali, alla Famiglia e ai rapporti con i Comuni gemellati, è quello di trovare nuove strategie per i cittadini over 65. Nello specifico si vuole rilanciare il volontariato e “soprattutto cercare di capire quali sono le esigenze e e necessità della fascia d’età che comprende tutte le persone che hanno più di 65 anni”.