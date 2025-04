Incidente con il parapendio tra Veneto e Friuli: muore un 55enne.

Tragico incidente con il parapendio sulle pendici del monte Toc, al confine tra Veneto e Friuli. Un uomo di 55 anni, originario di Roma, ha perso la vita precipitando sotto gli occhi attoniti dei suoi compagni di volo. E’ accaduto nel territorio di Soverzene, in provincia di Belluno.

L’allarme è scattato poco dopo le 12.30, quando il compagno di volo della vittima ha contattato la centrale del 118 segnalando la caduta dell’uomo e l’assenza di movimenti. I due, insieme ad altri tre sportivi, stavano concludendo un giro in parapendio nell’area del monte Dolada e stavano facendo rientro verso il Pordenonese, quando è avvenuta la tragedia.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, la vela del parapendio della vittima si è improvvisamente chiusa in volo. Il pilota ha perso il controllo e si è schiantato contro uno spuntone di roccia, ruzzolando poi per diversi metri fino a fermarsi a quota 1.480. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i tecnici del Soccorso alpino, trasportati in quota da un elicottero. Il corpo dell’uomo è stato recuperato, imbarellato e trasportato al campo sportivo di Soverzene, dove sono stati riportati anche i soccorritori.