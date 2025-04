Precenicco celebra la Giornata dell’Albero con 400 nuove piante

Precenicco celebra la Giornata dell’Albero.

Un bosco che cresce grazie all’impegno dei più giovani: è il messaggio lanciato a Precenicco, in occasione della Giornata dell’Albero, promossa dalla Riserva di caccia locale con il supporto e la collaborazione del Comune e la partecipazione attiva degli alunni delle scuole primarie.

Più di un semplice evento simbolico: i ragazzi, guidati dalle guardie forestali e dai volontari della riserva, hanno messo a dimora 400 nuove piante in un’area di nove ettari affidata dal Comune alla gestione ambientale della Riserva.

Presente alla manifestazione anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno delle persone coinvolte.

“Ringrazio i volontari della riserva di caccia, le guardie forestali e gli operatori della vigilanza venatoria – ha detto Bordin – per l’impegno costante nella tutela e valorizzazione dell’ambiente. La loro dedizione è fondamentale per mantenere viva la ricchezza naturale del territorio, che comprende eccellenze come il fiume Stella, la laguna e il mare. Viviamo in una terra straordinaria, che merita di essere vissuta e protetta ogni giorno”.

Il presidente del Cr Fvg, Mauro Bordin, assieme ai promotori della Giornata dell’Albero a Precenicco

Il sindaco: “Prima di una serie di iniziative”.

Il sindaco di Precenicco, Andrea De Nicolò, ha sottolineato il valore educativo e culturale dell’evento: “Questa vuole essere la prima di una serie di iniziative per far conoscere ai bambini il nostro bosco, un patrimonio con radici profonde nella storia del territorio. Vogliamo che le nuove generazioni riscoprano e si prendano cura di questo luogo, simbolo di identità e biodiversità”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di miglioramento ambientale e gestione faunistica avviato nel 2022 grazie alla collaborazione tra enti locali e realtà del territorio, con il contributo del vivaio forestale “Pascul” della Regione Fvg, che ha fornito le essenze arboree autoctone.