Incidente a Pasiano di Pordenone, esce di strada con l’auto: grave un 55enne

L’incidente a Pasiano di Pordenone

Incidente ieri sera intorno alle 23 a Pasiano di Pordenone dove un’auto è uscita di strada in via Falzago, all’altezza del civico 46.

Dopo la chiamata alla Sores, sul posto sono subito intervenuti i soccorritori A bordo della vettura un uomo di 55 anni, cittadino straniero, trovato in stato dei semi incoscienza per aver riportato un trauma alla testa.

L’uomo è stato prontamente stabilizzato dalla equipe medica della eliambulanza che poi lo ha trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo in gravi condizioni, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto anche l’equipe di una ambulanza e una squadra di volontari della protezione civile comunale che ha dato il supporto nel trasportare i sanitari del velivolo dalla elipiazzola al luogo dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Le cause dell’incidente al vaglio delle forze dell’ordine.

Un secondo incidente stradale si è verificato ad Aviano intorno alle 5 di questa mattina senza particolari conseguenze sanitarie per le persone coinvolte, nella zona adiacente la base Usaf.