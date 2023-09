Incidente a Polcenigo, scontro tra moto e bici: ferito un 50enne

incidente questa mattina a Polcenigo.

Uno uomo di 50 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico, questa mattina, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Coltura di Polcenigo, in via Mezzomonte, dove si sono scontrate una moto e una bici.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso. Hanno attivato le forze dell’ordine.

L’equipe dell’elisoccorso ha valutato l’uomo che poi è stato trasportato con l’ambulanza, in codice giallo, all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.