Incidente sulla Pontebbana a Codroipo.

Tre persone sono state soccorse, questo pomeriggio, dal personale medico infermieristico dopo un incidente stradale a Codroipo, lungo la statale 13 Pontebbana.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate due vetture. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli, l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Tre codici verdi

Le tre persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e per loro è stato disposto: per una il trasporto all’ospedale di San Daniele del Friuli – con l’ambulanza di San Daniele del Friuli – in codice verde; per le altre due, poi, il trasporto all’ospedale di San Vito al Tagliamento – con l’ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento – sempre in codice verde.